دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

تراجعت شحنات الشركات المصنعة من الهواتف الذكية على مستوى العالم خلال الربع الثاني لتصل إلى 333 مليون هاتف وكان الخاسر الأكبر شركة آبل حيث تراجعت شحناتها بأكثر من 18%

حسب أرقام مؤسسة الأبحاث والتحليلات IDC فإن التنافس بين هواوي وآبل كان قوياً طوال الأرباع الخمسة الماضية، ففي الربع الثاني من العام الماضي تفوقت هواوي لتصبح وللمرة الأولى منذ سبعة أعوام ضمن المركزين الأولين، وحافظت على مركزها خلال الربع الثالث، لكنها فقدته في الربع الرابع، لتعيد استرجاعه في الربع الأول من العام الحالي، وتحافظ عليه في السوق الأمريكي.

تشير الأرقام إلى أن سامسونج شحنت 75.5 مليون هاتف ذكي، وهواوي 58.7 مليون هاتف ذكي وآبل 33.8 مليون آيفون. وكانت آبل صاحبة أكبر تراجع بين الخمسة الكبار حيث كانت شحناتها في نفس الربع من العام الماضي 41.3 مليون آيفون.

إجمالاً تراجعت شحنات الشركات بنحو 2.3% لتصل إلى 333.2 مليون هاتف مقارنة مع 341.2 مليون هاتف. وتبلغ حصة سامسونج 22.7% وهواوي 17.6% وآبل 10.1% من الشحنات العالمية.

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يمكن اعتبار أن هواوي كانت صاحبة أفضل أداء حيث نمت شحناتها 8.3% بالرغم من الحظر الأمريكي وساعد هذا النمو في توسيع الفجوة بينها وبين آبل لتركز مكانتها في المركز الثاني من حيث كبار الشركات المصنعة.

عدا هواوي، فإن باقي الشركات الصينية مثل شاومي وأوبو وفيفو تسيطر على حصص سوقية متقاربة ما يجعلها في المراكز الرابع والخامس والسادس.

التدوينة شحنات الهواتف الذكية تتراجع إلى 333 مليون هاتف وهواوي الأفضل أداء ظهرت أولاً على عالم التقنية.