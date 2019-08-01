كشف تقرير إحصائي جديد أن تطبيق يوتيوب يتصدر قائمة التطبيقات الأعلى تحقيقاً للدخل خلال الربع الثاني من السنة بنسبة نمو تفوق 200%!.
حسب تقرير شركة الأبحاث والإحصائيات SensorTower فإن تطبيق يوتيوب حقق إيرادات بنحو 138 مليون دولار وتأتي 70% من تلك الإيرادات من الولايات المتحدة فقط وبعدها اليابان والمملكة المتحدة وبنسب انتشار أقل بكثير.
يوتيوب متصدرة التطبيقات الأعلى دخلاً إجمالاً لفئة تطبيقات الصور والفيديو وذلك بفضل متجر تطبيقات آبل حيث لم تظهر بين أعلى عشر تطبيقات تحقيقاً للدخل من قوقل بلاي.
وحلّ تطبيق تحرير الصور الصيني Kwai في المركز الثالث، وثالثاً تطبيق تحرير ومشاركة الفيديو الشهير TikTok.
يأتي تصدر يوتيوب للقائمة للمرة الثانية على التوالي، حيث كان كذلك في الربع الأول أيضاً.
ولعل الغائب الأبرز هو تطبيق نتفلكس الذي كان التطبيق الأعلى دخلاً على كافة التصنيفات في السابق، إلا أنه لم يظهر ضمن هذه القائمة.
يذكر أن التقديرات تشير إلى إيرادات آبل بلغت 22.5 مليار دولار وقوقل 14.2 مليار دولار من متاجر التطبيقات خلال النصف الأول من السنة.
التدوينة يوتيوب يتصدر قائمة تطبيقات الفيديو الأعلى دخلاً ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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