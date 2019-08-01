عرض عسكري في لبنان بمناسبة عيد الجيش

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الجيش اللبناني يحتفل بعيد الاستقلال الـ74، 22 نوفمبر 2019عرض عسكري في لبنان بمناسبة عيد الجيش

يقيم لبنان عرضا عسكريا اليوم الخميس، بمناسبة عيد جيشه الـ74 الذي يصادف في 1 أغسطس، بحضور قادة الدولة اللبنانية، وعدد كبير من العسكريين.

وسيتم خلال الاحتفال، المقام في ثكنة شكري غانم في الفياضية، تخريج دورة "اليوبيل الماسي للاستقلال" والتي تضم 269 ضابطا من المدرسة الحربية، كما سيتم استعراض وحدات عسكرية في الجيش من بينها فوج المغاوير، الذي يعد من أكثر الأفواج تدريبا.

وسيشارك خلال الاحتفال عدد من طائرات سلاح الجو، من بينها طوافات من نوع "هيووي تو"، "غازيل" و"بوما"، نوع "سوبر توكانو" و"سيسنا كارافان".

وكان قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، وجه كلمة للعسكريين بالمناسبة، أكد فيها "أن لا عودة إطلاقا إلى الوراء، وأن لا مكان بين اللبنانيين للفرقة والتشرذم، وأننا لن نسمح للغة الشحن والتحريض بإيقاظ الفتنة".

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وشدد قائد الجيش على "الاستمرار في مواجهة أطماع العدو الإسرائيلي وفي التصدي له ومواجهة الإرهاب."

من الجدير ذكره، أن عديد الجيش اللبناني يقدر بنحو 60 ألف عنصر، بين ضابط وعسكري.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام