العراق.. هجوم لداعش يوقع قتيلين وجريحين من قوات كردية

دبي - بواسطة محمد فارس ذكر مصدر أمني في العراق، أن اثنين من القوات الكردية لقيا مصرعهما فيما أصيب آخران في محافظة السليمانية، إثر هجوم مباغت لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي، فجر الخميس.

وبحسب المصدر فإن مسحلي تنظيم داعش شنوا هجوما مباغتا على نقطة حراسة لقوات الأمن الكردية، في منطقة "كوله جو" التي تقع على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي محافظة السليمانية.

وتقع هذه النقطة على خط التماس بين القوات الكردية "البشمركة" والقوات العراقية، ضمن نطاق محافظة ديالى.

ورغم إعلان العراق النصر على داعش في يوليو 2017، يحاول المتطرفون منذ ذلك الحين شن تمرد على غرار حرب العصابات.

ويلجأ عناصر التنظيم الإرهابي، إلى الاختباء في أماكن نائية، ويشنون هجمات مفاجئة في أجزاء مختلفة من العراق.

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Reuters