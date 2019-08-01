- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
دبي - بواسطة محمد فارس ذكر مصدر أمني في العراق، أن اثنين من القوات الكردية لقيا مصرعهما فيما أصيب آخران في محافظة السليمانية، إثر هجوم مباغت لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي، فجر الخميس.
وبحسب المصدر فإن مسحلي تنظيم داعش شنوا هجوما مباغتا على نقطة حراسة لقوات الأمن الكردية، في منطقة "كوله جو" التي تقع على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي محافظة السليمانية.
وتقع هذه النقطة على خط التماس بين القوات الكردية "البشمركة" والقوات العراقية، ضمن نطاق محافظة ديالى.
ورغم إعلان العراق النصر على داعش في يوليو 2017، يحاول المتطرفون منذ ذلك الحين شن تمرد على غرار حرب العصابات.
ويلجأ عناصر التنظيم الإرهابي، إلى الاختباء في أماكن نائية، ويشنون هجمات مفاجئة في أجزاء مختلفة من العراق.
رئيس الوزراء العراقي يزور إيران للمرة الأولى
Reuters
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
الشرطة: مقتل 5 في انفجار بمدينة كويتا الباكستانية
قالت الشرطة الباكستانية إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 27 آخرون في انفجار وقع مساء الثلاثاء قرب مركز للشرطة في مدينة كويتا في جنوب غرب البلاد.Reuters
-
سباق الصندوق العربة.. نشاط تتوارثه أجيال في أسرة بوليفية
خرج مئات من الأطفال والآباء، ممن لا تزال لديهم نزعة طفولية، إلى شوارع مدينة لاباز في بوليفيا للمشاركة في سباق الصندوق العربة.Reuters
-
كمبوديا تفرض غرامة ضخمة على مستوردي النفايات غير القانونية
أعلنت السلطات في كمبوديا يوم الثلاثاء أنها ستفرض على الشركات التي يجري ضبطها تقوم باستيراد نفايات غير قانونية غرامة قدرها 250 ألف دولار أمريكي، وذلك في رسالة تحذيرية للآخرين ألا يقوموا بذلك.Reuters
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
رئيس الوزراء العراقي يزور إيران للمرة الأولى
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. هجوم لداعش يوقع قتيلين وجريحين من قوات كردية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.