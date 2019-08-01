دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper إسرائيل تقصف موقعًا بخان يونس.. والجيش: قتلنا فلسطينيًا على حدود غزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بقتل فلسطيني، على حدود قطاع غزة، بزعم «تسلله وإصابته لثلاثة من قوات الجيش»، فيما أوضح بيان للجيش أن «ناشطًا فلسطينيًا يرتدي الزي العسكري لحركة حماس، أصاب ضابطًا بجروح متوسطة وجنديين بجروح طفيفة قبل أن يتم إطلاق النار عليه، وقتله...».

وأشار الجيش إلى أن «الناشط الفلسطيني كان مسلحًا بسلاح من نوع كلاشنيكوف وقنابل يدوية، والتقدير الأولي أنه نفذ الهجوم بمفرده وبشكل مستقل»، وأنه «تم استهداف موقع للرصد تابع لحركة حماس قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة بقذائف مدفعية عقب الهجوم»، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

بدورها، ذكرت وكالة «صفا» (التابعة للدائرة الإعلامية لحركة حماس)، أن الجيش الإسرائيلي قصف نقطة للفصائل الفلسطينية قرب مخيم العودة شرقي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، اليوم الخميس، وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية بأن تبادل إطلاق النار وقع بين قوات إسرائيلية وعناصر مسلحة على الحدود مع غزة، صباح اليوم.