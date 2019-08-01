شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم جمعية الصحفيين بالإمارات بموجب قرار وزارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع بالإمارات، القرار الوزارى رقم 195 لسنة 2019 بشأن تغيير مسمى جمعية الصحفيين.

وبناءً على القرار الوزارى رقم (588) لسنة 2000 بشأن إشهار جمعية الصحفيين، وعلى الإعلان المنشور بشأن تغيير مسمى الجمعية، وللمصلحة العامة، أصدرت الوزارة قرارها بالموافقة على تغيير مسمى جمعية الصحفيين ليصبح جمعية الصحفيين الإماراتية، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، وعلى الجهات المعنية تنفيذ ذلك كل فيما يخصه، ويتم نشره في الجريدة الرسمية".

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وتقدّم محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، بجزيل الشكر ووافر التقدير إلى وزارة تنمية المجتمع، لما تقدمه من دعم لكافة الجمعيات والهيئات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام بالدولة.

وأشاد الحمادي بدور فريق عمل الوزارة ومتابعته لكل ما يخص عمل جمعيات النفع العام، وتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والمشورة والتوجيه.

وأشار محمد الحمادى رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية،الى أن تغيير مسمى الجمعية جاء بموافقة أعضاء الجمعية خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، التى انعقدت في 18 أبريل الماضى، والتى تم من خلالها أيضاً تغيير بعض مواد وأحكام النظام الأساسى للجمعية.