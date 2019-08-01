شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية لدى اليمن يتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على عرض عسكرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم السفير السعودى لدى اليمن، إيران بالوقوف وراء هجوم على عرض عسكرى فى عدن اليوم الخميس، وأعلنت جماعة الحوثى المسئولية عنه.
واتهم أيضا السفير محمد بن سعيد الجابر إيران على تويتر، بالمسؤولية عن هجوم آخر على مركز للشرطة فى المدينة الساحلية الجنوبية لم تعلن أى جهة حتى الآن المسؤولية عنه، بحسب رويترز.
وتنفى إيران أى ضلوع لها فى الصراع اليمنى.
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