شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة العراقى يؤكد استعداد بلاده للتعاون مع أمريكا فى المجالات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد وزير الزراعة العراقي صالح الحسني، استعداد بلاده للتعاون مع الجانب الأمريكي في مختلف المجالات الزراعية بما يؤدي إلى استمرار التطور في القطاع الزراعي.

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وقال الحسني - خلال لقائه بالسفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، بحسب بيان لوزارة الزراعة أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية اليوم الخميس - "إن هناك فرصا استثمارية ضمن دائرة الاستثمارات الزراعية في العراق" .

من جانبه، أبدى السفير الأمريكي ماثيو تولر، "استعداد بلاده للاستثمار في العراق واستقدام وفد من المستثمرين لإيجاد فرص استثمارية ناجحة خلال الفترة المقبلة " .

وقال إن"هناك رغبة لدى بلاده في تصدير الدواجن ومصنعاتها إلى العراق"، مستفسراً عن "الضوابط المعمول بها وإمكانية تقديم بعض التسهيلات".