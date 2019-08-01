شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة العراقى يؤكد استعداد بلاده للتعاون مع أمريكا فى المجالات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد وزير الزراعة العراقي صالح الحسني، استعداد بلاده للتعاون مع الجانب الأمريكي في مختلف المجالات الزراعية بما يؤدي إلى استمرار التطور في القطاع الزراعي.
وقال الحسني - خلال لقائه بالسفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، بحسب بيان لوزارة الزراعة أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية اليوم الخميس - "إن هناك فرصا استثمارية ضمن دائرة الاستثمارات الزراعية في العراق" .
من جانبه، أبدى السفير الأمريكي ماثيو تولر، "استعداد بلاده للاستثمار في العراق واستقدام وفد من المستثمرين لإيجاد فرص استثمارية ناجحة خلال الفترة المقبلة " .
وقال إن"هناك رغبة لدى بلاده في تصدير الدواجن ومصنعاتها إلى العراق"، مستفسراً عن "الضوابط المعمول بها وإمكانية تقديم بعض التسهيلات".
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