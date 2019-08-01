شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم لجيش لبنان: وجودك هو العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة نانسى عجرم، بالعيد 74 للجيش اللبنانى على طريقتها الخاصة ، حيث وجهت رسالة إلى الجيش اللبنانى بهذه المناسبة، وكتبت خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "وجودك هو العيد .. الله يحمي جيش بلدي، الجيش اللبناني".

وكتبت نجوى كرم: "جيشنا حامى الحمى، معو منحس بأمان، لو قدم روحه دما، المهم نبقى بسلام، كرمال عيونا وكرمال يبقى لبنان"، كما علقت الفنانة كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام وكتبت: "ينعاد عليك يا وطن، الله يحميك ويحمي شبابنا"، كما كتب المطرب الكبير وليد توفيق، صورة من فترة تجنيده بالجيش اللبناني.





وعلق الفنان عاصى الحلانى، عبر إنستجرام: "كل عيد وجيشنا الباسل سياج ودرع الوطن الغالى لبنان، ودائما الشرف عنوانكم رجالنا البواسل بإذن الله".

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يقيم لبنان عرضا عسكريا اليوم، بمناسبة عيد جيشه الـ74 بحضور قادة الدولة اللبنانية، وعدد كبير من العسكريين.

ويشارك خلال الاحتفال عدد من طائرات سلاح الجو، من بينها طوافات من نوع "هيووى تو"، "غازيل" و"بوما"، نوع "سوبر توكانو" و"سيسنا كارافان

وخلال الاحتفال، المقام فى ثكنة شكرى غانم فى الفياضية، تم تخريج دورة "اليوبيل الماسى للاستقلال" والتى تضم 269 ضابطا من المدرسة الحربية، كما سيتم استعراض وحدات عسكرية فى الجيش من بينها فوج المغاوير، الذى يعد من أكثر الأفواج تدريبا.