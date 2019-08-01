تونس: توقيفات طالت عدة أشخاص على خلفية تفجيري العاصمة

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365
كشف وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، الخميس، عن سلسلة توقيفات في الآونة الأخيرة، على خلفية التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا العاصمة أواخر يونيو/ حزيران الماضي.
وقال الفوراتي في تصريحات صحفية، إن الموقوفين كانوا يستهدفون أمن البلاد، دون تفاصيل عن عددهم أو ملابسات القبض عليهم.
وفي سؤال عما إذا كان مطار قرطاج الدولي مستهدفا، أجاب الفوراتي: "نعم، كان مستهدفا، إضافة إلى وحدات أمنية وعسكريّة وقطاعات حيوية في البلاد".
وشدد وزير الداخلية التونسي على أن "منسوب التهديدات الأمنية لا يزال موجودا"، على حد تعبيره.
وفي 27 يونيو/ حزيران الماضي، استهدف تفجيران انتحاريان العاصمة تونس، أسفرا عن مقتل شرطي وعدد من المصابين، بعد أقل من عام على تفجير انتحاري نفذته امرأة في قلب شارع "الحبيب بورقيبة" بالعاصمة.
وعقب ذلك، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن التفجيرين الانتحاريين بالعاصمة، وفق موقع أمريكي متخصص برصد مواقع الجماعات المتطرفة، نقلا عن وكالة "أعماق" المحسوبة على التنظيم الإرهابي.
وتعيش تونس، منذ مايو/ أيار 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت وتيرتها منذ 2013، راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.
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