إسرائيل تعتقل طفلين بداعي تسللهما عبر حدود غزة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قال الجيش الإسرائيلي، إنه اعتقل، الخميس، طفلين فلسطينيين، بداعي تسللهما عبر حدود قطاع غزة.

وقال الجيش في تصريح صحفي حصلت وكالة الخليج 365 على نسخة منه:" اعتقل الجيش الإسرائيلي قاصرين، (11 و15 عاما) تسللا عبر السياج الأمني في جنوب قطاع غزة".

وأضاف:" تم العثور بحوزة القاصرين على سكين، وتم نقلهما للتحقيق من قبل الجيش الإسرائيلي".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في الأشهر الماضية عن اعتقال العديد من الفلسطينيين بداعي اجتياز حدود قطاع غزة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.