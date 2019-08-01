انطلاق مظاهرات "القصاص العادل" بالخرطوم وعدة ولايات

الخرطوم/ الخليج 365

انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم، وعدة ولايات، الخميس، مسيرات "القصاص العادل"، احتجاجًا على مقتل المتظاهرين السلميين، وضرورة تسليم السلطة للحكومة المدنية.

وقال شهود عيان، للأناضول، إن الآلاف خرجوا في أحياء الكلاكلة، وجبرة، والحاج يوسف، بالعاصمة الخرطوم، وأحياء أمدرمان غربي العاصمة، ومدن الأبيض (جنوب)، وعبري (شمال)، وحلفا الجديدة (شرق)، والدويم (جنوب).

وردد المتظاهرون شعارات، "حرية .. سلام وعدالة.. والثورة خيار الشعب"، "الدم قصاد (مقابل) الدم .. ما بنقبل الدية".

وشهدت العاصمة الخرطوم، انتشارًا أمنيًا كثيفًا، قبيل انطلاق المظاهرات، كما أغلقت قوات الدعم السريع (تتبع الجيش) الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي، والقيادة العامة للجيش، وفق مراسل الخليج 365.

Advertisements

وقتل 6 محتجين، بينهم أربعة طلاب، وأصيب 62 آخرون الإثنين، خلال فض مسيرة طلابية في الأبيض؛ احتجاجًا على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فض الاعتصام، وفق أحدث حصيلة للجنة المركزية لأطباء السودان (معارضة).

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادي.

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.