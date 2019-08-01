تعرض مركبة إسرائيلية لإطلاق نار وسط الضفة الغربية

قال الجيش الاسرائيلي، إن مركبة عسكرية إسرائيلية، تعرضت لإطلاق نار، في شمال مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.
وقال الجيش في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365:" تعرضت مركبة تابعة لقوات الأمن لإطلاق نار، بالقرب من مفرق برقة شمال رام الله، دون وقوع إصابات".
وأضاف إن قواته "تقوم بتمشيط المنطقة".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مطلق النار فرّ من المكان.
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