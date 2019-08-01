سوق_الاسهم يغلق منخفضاً عند 8666.39 نقطة

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الخليج - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 66.23 نقطة ليقفل عند مستوى 8666.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 87 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 130 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 38 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 137 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: تشب، عطاء، العبداللطيف، الدريس، اسمنت تبوك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: سامبا، استثمار، الأهلي ريت 1، اللجين، وهرفي للأغذية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.16% و4.28% .
وكانت أسهم شركات: الراجحي، الإنماء، دار الأركان، عطاء، وسابك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، عطاء، وسامبا هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، منخفضاً 32.36 نقطة ليقفل عند مستوى 3775.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 103 آلاف سهم تقاسمتها 103 صفقات.
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