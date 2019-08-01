الحميدي يفتتح مهرجان العسل بأبها

أروى عبدالله

افتتح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مهرجان العسل بمدينة أبها، واطلع خلال تجوله على العديد من منتجات العسل بنوعيه السائل والشمع، والتي كان من أبرزها عسل السدرة، والسمرة، والطلح.

مشيدًا بما شاهده من منتجات محلية، و وعد بتقديم دعم الكامل لهذه السلعة المهمة اقتصاديا عبر توفير بيئة البيع الآمنة خصوصا وان منتجات العسل تعد غذاءً مهماً للسعوديين وجميع شعوب المنطقة .

وقد رافق أمين منطقة خلال هذه الزيارة مجموعة من أعضاء المجلس البلدي الذين أشادوا بالمهرجان وبالقائمين عليه، ودعوا إلى الاهتمام بجميع المنتجات المهمة التي تشكل غذاءً للمواطنين ومصدر دخل لهم.

يذكر أن منطقة عسير تشهد العديد من المهرجانات للمنتجات المحلية، كما تعمل الأمانة على تقديم الدعم للمنتجين والمسوقين وتحفزيهم للارتقاء بالناتج المحلي.