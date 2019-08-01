- 1/2
- 2/2
© Sputnik . Pavel Gerasimov
وأوضح البدر، أن دولة الكويت تعد أول مستثمر عربي تواجد في ألمانيا، والطرفان حريصان على استمرار مثل هذه الشراكة الاقتصادية المتجذرة والمستقرة، على حد تعبيره.
وأشار في هذا السياق، إلى أن الكويت احتفلت، في عام 2017، بمرور 40 عاما على استثمارها في شركة "دايملر بنز" لصناعة السيارات.
ونوه السفير الكويتي بالتعاون القائم بين بلاده والاتحاد الأوروبي في المجالات كافة؛ مشيرا إلى أنها الكويت تحتضن، منذ عام 2017، أول مركز إقليمي لحلف شمال الأطلسي العسكري الغربي (ناتو).
وأوضح أن المركز يسهم في التحليل الاستراتيجي، والتخطيط للطوارئ المدنية والتعاون العسكري، ويعد خطوة متقدمة للتعاون بين دول مجلس التعاون وحلف الناتو.
كانت هذه تفاصيل خبر الاستثمارات الكويتية في ألمانيا تصل إلى 39 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.