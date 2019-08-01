الجيش السوري يحرر حصرايا و"أبو رعيدة" مقتربا من كفر زيتا

أفادت صحيفة "الوطن" السورية أن الجيش السوري واصل تقدمه في ريف حماة الشمالي، وبسط سيطرته على وادي حسمين ومزارع قريتي الزكاة وأبو رعيدة، ليكسر بذلك خطوط الدفاع الأولى لدى المجموعات الإرهابية ومقتربا من مدينة كفر زيتا وقرية الزكاة.

© AP Photo / Syrian Presidency Facebook page

ونقل موقع "مراسلون" عن مصدر ميداني أن وحدات الجيش تمكنت صباح اليوم الخميس، من التقدم والسيطرة على قرى حصرايا و"أبو رعيدي" (شرقية و غربية( و" تل السيرياتيل" و"مزارع العراوي" بمحور تل ملح – الزكاة ، بعد معارك عنيفة مع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي

تخوض وحدات الاقتحام في الجيش السوري منذ صباح الأمس اشتباكات عنيفة على محوري الزكاة والأربعين في ريف حماة الشمالي، بعد تمهيد ناري طال مواقع المسلحين وطرق إمدادهم على مختلف المحاور.

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وقالت وكالة "سانا" إن وحدات الجيش السوري واصالت عملياتها بكثافة ضد تجمعات "جبهة النصرة" و"كتائب العزة" وغيرها على محوري الزكاة والأربعين في ريف حماة الشمال الغربي.

يأتي ذلك بعد تمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على قريتي تل ملح والجبين وتأمينهما وتثبيت نقاط عسكرية فيهما ومحيطهما، حيث خاضت خلال الساعات الماضية اشتباكات قوية مع الإرهابيين قضت خلالها على مجموعة من 17 إرهابيا ودمرت لهم أسلحة وعتادا حربيا.

ونفذ سلاحي الجو الروسي والسوري غارات مكثفة على مواقع المسلحين في أرياف حماة الشمالي وإدلب وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.