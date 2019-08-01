دبي - بواسطة محمد فارس اشتري مفاتيح برامج مكافحة فايروسات معتمدة واحصل على ويندوز 10 برو مع سعر يصل أقل من 10$ © Tech World قدمت بواسطة

يقوم موقع BZFuture.com بتوفير العديد من العروض الجديد على برامج مكافحة فايروسات على أجهزة الحاسوب. اشتري مفتاح معتمد واحصل على نسخة ويندوز 10 برو Windows 10 pro OEM بسعر يقل عن 10$.

يبحث المستخدمون بشكل مستمر عن طريقة سهلة ورخيصة للحفاظ على سلامة أجهزتهم وبيانتهم من الاختراق أو الضرر، إلا أنهم ربما يعزفون عن ذلك بسبب السعر المرتفع لبرامج مكافحة الفايروسات التي لديها قدرة على حمايتهم. لكن ماذا لو استطاعوا الحصول على الحماية وبرامج مميزة مقابل سعر بسيط؟

موقع BZFuture.com يقدم العديد من العروض الصيفية لبيع نسخ برامج مكافحة الفايروسات العالمية مقابل أسعار مخفضة جدً، عبر هذا الرابط https://us.bzfuture.com/summer2019، وفي نفس الوقت يقدم عروض للحصول على ويندوز 10 برو مع كل نسخة.

وتشمل عروض الموقع:

مكافح فايروسات Kaspersky Internet Security النسخة العالمية لجهاز حاسوب لمدة 6 أشهر + مع مفتاح Windows 10 pro OEM.

مكافح فايروسات كاسبرسكي الغني عن التعريف يمكن الحصول عليه مع العرض لمفتاح ويندوز مقابل 11.13$ من هنا.

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بطاقة هدايا للعملات المشفرة “Crypto Voucher” بقيمة 25 يورو + مفتاح Windows 10 pro OEM.

طريقة سهلة وآمنة لتبادل العملات الرقمية عبر أحد شركاء الموقع ومن ثم يمكن الحصول على 25$ هدية ونسخة ويندوز من هنا.

مكافح فايروسات McAfee Antivirus النسخة العالمية لجهاز حاسوب واحد لمدة سنة + مفتاح Windows 10 pro OEM.

أحد أكثر البرامج المضادة للفايروسات شهرة، يمكن الحصول عليه بجانب مفتاح ويندوز 10 برو مقابل 8.35$ من هنا.

مكافح فايروسوات Bitdefender Internet Security 2019 لجهاز حاسوب واحد لمدة سنة + مفتاح Windows 10 pro OEM.

النسخة الأحدث من برنامج مكافحة الفايروسات Bitdefender تأتي مع مفتاح ويندوز 10 برو مقابل 22.27$، ويمكن الحصول على العرض من هنا.

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