دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة قوقل بدأت في إختبار خدمة الاشتراك الموحد Play Pass

يبدو أن العد التنازلي قد بدأ قبل أن تطلق قوقل أحدث خدماتها لمستخدمين أندرويد والحديث هنا عن خدمة الاشتراك الموحد عبر قوقل بلاي والمعروفة بإسم Play Pass حتى الان.

هذه الخدمة ستتيح لمستخدمين اندرويد الحصول على الكثير من التطبيقات المدفوعة مجاناً وذلك مقابل رسم إشتراك شهري موحد يتم دفعه لشركة قوقل بنهاية كل شهر ميلادي.

أحدث التقارير من موقع اندرويد بوليس الشهير تؤكد أن قوقل بدأت بالفعل إختبار خدمة Play Pass الجديدة وهذا فيه إشارة قوية لقرب الاطلاق الذي ربما يكون بالتزامن مع هواتف بيكسل 4 القادمة.

الصور المنشورة تؤكد التسريبات السابقة حيث ستقدم لك خدمة بلاي باس باقة متنوعة من التطبيقات المدفوعة وتشمل تطبيقات الانتاجية والادوات وتطبيقات الصحة واللياقة بالاضافة إلى الالعاب وتطبيقات الموسيقى وربما الكثير من الكتب والافلام لاحقاً.

الصور ايضاً تشير إلى أن سعر الاشتراك الشهري في هذه الخدمة سيكون 4.99 دولار شهرياً وهو مبلع مقبول مقابل حزمة التطبيقات الكثيرة التي ستحصل عليها مجاناً وسوف تتغير باستمرار كل شهر.

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إذا اصبحنا نعرف الخطوط العريضة لهذه الخدمة وبالتأكيد لازال هناك بعض التفاصيل سنتعرف عليها لاحقاً.

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التدوينة قوقل بدأت في إختبار خدمة الاشتراك الموحد Play Pass ظهرت أولاً على عالم التقنية.