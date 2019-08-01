دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تؤكد بدء جوجل في إختبار تطبيق Play Pass وخدمة بث الألعاب ظهر على التقنية بلا حدود.

رصد مطوري XDA لقطات للشاشة تؤكد على بدء جوجل في إختبار خدمة بث الألعاب وتطبيق Play Pass، حيث يظهر سعر الإشتراك الشهري في التطبيق 4.99 دولار.

كانت شركة ابل قد أعلنت في بداية هذا العام عن خدمة بث الألعاب التي تعرف بApple Arcade التي تأتي بإشتراك شهري للمستخدمين لتقدم ميزة الوصول إلى مكتبة كبيرة من الألعاب على أجهزة iOS والتي تشمل عناوين جديدة أيضاً، إلا أن جوجل بدأت بالفعل في إجراء الإختبارات على خدمتها الخاصة لبث الألعاب وتطبيق Play Pass.

ولقد أكد مطوري XDA خلال الشهر الماضي على أن جوجل بدأت العمل على تطوير خدمة Play Pass، واليوم تؤكد لقطات الشاشة على بدء إختبار الخدمة بالفعل، حيث تكشف لقطات الشاشة عن سعر الإشتراك الشهري في الخدمة بقيمة 4.99 دولار، الذي قد يتغير عند إطلاق الخدمة رسمياً.

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وتعرض لقطات الشاشة أيضاً أحد صفحات التطبيق التي تشير إلى إستكشاف مكتبة مصورة للألعاب، تشمل ألعاب الألغاز حتى تطبيقات الموسيقى المدفوعة، كما تشمل المكتبة تطبيقات متابعة تدريبات اللياقة البدنية، حيث يمكن للمستخدم من خلال الإشتراك في خدمة Play Pass الوصول إلى الكثير من التطبيقات والألعاب المدفوعة بشكل مجاني، ودون أن تظهر المادة الإعلانية في التطبيق، أيضاً دون أن يحتاج المستخدم للدفع أو الشراء داخل التطبيق.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل جديدة عن التطبيق خلال الفترة القادمة مع خطط جوجل لدفع هذا التطبيق على منصتي الأندوريد وأيضاً منصة iOS.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تؤكد بدء جوجل في إختبار تطبيق Play Pass وخدمة بث الألعاب ظهر على التقنية بلا حدود.