اعتداء اسرائيلى بصاروخ على ريف القنيطرة الغربى والأضرار مادية فقط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن جيش الاحتلال الإسرائيلى شن اليوم الخميس هجوما بصاروخ على ريف القنيطرة الغربى، ما خلف أضرارا مادية فقط. كان آخر هجوم إسرائيلى تعرضت له المنطقة فى 27 مايو الماضى، حيث قتل عسكرى وجرح آخر ودمرت آلية عسكرية، جراء قصف إسرائيلى على تل الشعار فى ريف القنيطرة. Advertisements

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