شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات الحوثى تقتحم شركة الاتصالات وتختطف مدير بنك فى صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحمت ميليشيات الحوثي المبنى الرئيس لشركة "سبأفون" الخاصة للهاتف النقال في العاصمة اليمنية صنعاء، وقامت بإخراج موظفين وفرضت إدارة جديدة موالية لها على الشركة. Advertisements وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس، أن دوريات للميليشيات طوقت مبنى الشركة الواقع في شارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء.. واعتقلت بعض الموظفين واقتادتهم إلى جهات مجهولة. وكانت ميليشيات الحوثي حجزت مطلع العام الجاري أموال وممتلكات شركة "سبأفون" بذريعة ديون ضريبية مستحقة على الشركة. وفرضت مشرفين موالين لها على الشركة، وألزمت موظفي الشركة إيصال جميع الإيرادات إلى مشرفيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيات الحوثى تقتحم شركة الاتصالات وتختطف مدير بنك فى صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.