شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والعراق يتقفان على إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى الدكتور طارق الحمورى، مع وفد برلمانى عراقى برئاسة كاظم الحمامى يمثل لجنة الخدمات والإعمار بمجلس النواب العراقى، آليات تعزيز التعاون المشترك، وتذليل التحديات والعراقيل التى تواجه الاتفاقيات والمشاريع المشتركة بين البلدين.

واتفق الجانبان- وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس- على إنشاء المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية المشتركة، والتى تشكل فرصة لبناء تكاملٍ صناعى أردنى عراقى مشترك، والإسهام فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة المنشودة لكلا البلدين.

كما اتفقا على بدء العمل بنظام النقل (Door to Door) للسلع والبضائع سريعة التلف والمنتجات النفطية بين البلدين، وإعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق العقبة بما نسبته 75% من رسوم المناولة فى ميناء العقبة، والسماح لشاحنات البلدين بالدخول فارغة دون الحاجة إلى تصاريح،

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وتسهيل منح السائقين تأشيرات لمدة ستة أشهر ولعدة سفرات لسائقى الشحن فى البلدين.

وتضمنت الاتفاقيات تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقى المتّخذ عام 2017 القاضى بإعفاء قائمة البنود الجمركية الأردنية من الرسوم الجمركية، وتوقيع مذكرة تفاهم فى مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة النفط العراقية؛ لإعادة تصدير 10 آلاف برميل يومياً من نفط كركوك إلى الأردن، إضافة الى التعاون فى مجال الربط الكهربائى بين البلدين.