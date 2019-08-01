شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: صاروخ إسرائيلى يستهدف مدينة القنيطرة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام رسمية سورية، إن صاروخا إسرائيليا أصاب اليوم الخميس، قرية فى ريف القنيطرة بجنوب غرب البلاد قرب الحدود بين الدولتين. ووصفت الوكالة العربية السورية للأنباء، ما حدث بأنه "اعتداء إسرائيلى بصاروخ" تسبب فى أضرار مادية فقط. Advertisements وخلال الحرب السورية الدائرة منذ 8 سنوات نفذت إسرائيل ضربات فى سوريا، تقول إنها استهدفت إيران وحليفتها جماعة حزب الله اللبنانية.

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