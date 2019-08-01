القضاء العراقى يقضى بالسجن 15 عاما لأذرية عملت ممرضة لصالح داعش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت المحكمة الجنائية المركزية فى رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، حكما بالسجن 15 عاما على مدانة اذربيجانية الجنسية لانتمائها إلى تنظيم داعش الإرهابى.
وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقى: "الجنائية المركزية أصدرت الحكم بالسجن 15 عاما ضد مدانة اعترفت في التحقيق الابتدائي والقضائي بأنها سافرت مع طفلتها وصديقتها إلى العراق بصورة غير مشروعة مرورا بتركيا وسوريا وثم العراق وسكنتا تلعفر في دار سلمها لها داعش مجانا".
وأضاف البيان:"المدانة عملت في مستشفى تلعفر كممرضة وبصفة قابلة مأذونة"، لافتا إلى أنها "عزت سبب دخولها إلى العراق هو الانضمام إلى داعش الإرهابي وكانت تتسلم مبلغ سبعين ألف دينار شهريا".
وأشار أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانة وفق إحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
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