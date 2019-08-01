شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء العراقى يقضى بالسجن 15 عاما لأذرية عملت ممرضة لصالح داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت المحكمة الجنائية المركزية فى رئاسة استئناف بغداد الرصافة ‏الاتحادية، حكما بالسجن 15 عاما على مدانة اذربيجانية الجنسية لانتمائها ‏إلى تنظيم داعش الإرهابى.‏

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقى: "الجنائية المركزية أصدرت الحكم بالسجن 15 عاما ضد مدانة اعترفت في التحقيق الابتدائي والقضائي بأنها سافرت مع طفلتها ‏وصديقتها إلى العراق بصورة غير مشروعة مرورا بتركيا وسوريا وثم ‏العراق وسكنتا تلعفر في دار سلمها لها داعش مجانا".‏

وأضاف البيان:"المدانة عملت في مستشفى تلعفر كممرضة وبصفة قابلة مأذونة"، ‏لافتا إلى أنها "عزت سبب دخولها إلى العراق هو الانضمام إلى داعش الإرهابي وكانت ‏تتسلم مبلغ سبعين ألف دينار شهريا".‏

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وأشار أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانة وفق إحكام المادة ‏الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".‏