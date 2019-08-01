شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم عروض عسكرية.. لبنان يحتفل بالعيد الـ74 للجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم لبنان عرضا عسكريا اليوم، بمناسبة عيد جيشه الـ74 بحضور قادة الدولة اللبنانية، وعدد كبير من العسكريين، ويشارك خلال الاحتفال عدد من طائرات سلاح الجو، من بينها طوافات من نوع "هيووي تو"، "غازيل" و"بوما"، نوع "سوبر توكانو" و"سيسنا كارافان" وخلال الاحتفال، المقام فى ثكنة شكرى غانم فى الفياضية، يتم تخريج دورة "اليوبيل الماسي للاستقلال" والتى تضم 269 ضابطا من المدرسة الحربية، كما سيتم استعراض وحدات عسكرية فى الجيش من بينها فوج المغاوير، الذى يعد من أكثر الأفواج تدريبا بحسب سبوتنك ،

وكان قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، وجه كلمة للعسكريين بالمناسبة، أكد فيها "أن لا عودة إطلاقا إلى الوراء، وأن لا مكان بين اللبنانيين للفرقة والتشرذم، وأننا لن نسمح للغة الشحن والتحريض بإيقاظ الفتنة".

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وشدد قائد الجيش على "الاستمرار في مواجهة أطماع العدو الإسرائيلي وفى التصدى له ومواجهة الإرهاب."