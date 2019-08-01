شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سعودى يصل إلى نواكشوط للمشاركة فى تنصيب الرئيس الموريتانى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وفد سعودى اليوم الخميس، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط لتمثيل العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، فى حفل تنصيب الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزوانى.

ويرأس الوفد السعودى الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن خالد الفيصل، المستشار بالديوان الملكى السعودى.

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ويشارك فى الاحتفال ممثلا عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، الفريق أول صدقى صبحى مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع الذى قد وصل إلى نواكشوط فجر الأربعاء.

كما يشارك فى الحفل الذى يحتضنه قصر "المرابطون" فى نواكشوط رؤساء كل من السنغال ومالى والنيجر وغنيا بيساو والكونغو وتشاد وجامبيا وغينيا.