الجامعة العربية تشارك فى حفل تنصيب الرئيس الموريتانى الجديد محمد الغزوانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة الدول العربية أن السفير خليل ابراهيم الذوادى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومى بالجامعة شارك فى حفل تنصيب محمد ولد الشيخ الغزوانى رئيس جمهورية موريتانية الإسلامية الجديد ،وذلك بتكليف من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ونيابة عنه. وصرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية بأنه شارك فى حفل تنصيب الرئيس الموريتانى الجديد ،الذى أقيم اليوم الخميس بالمركز الدولى للمؤتمرات "المرابطون "بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وزير مفوض رائد على الجبورى مدير إدارة شمال أفريقيا بجامعة الدول العربية .

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