السعودية: إرسال 250 حافظة ماء زمزم للجوامع الكبيرة فى المدينة المنورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن محمد بن أحمد الخضيرى وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوى، أول دفعة لإرسال ماء زمزم للجوامع الكبيرة فى المدينة المنورة بالتعاون مع فرع الشؤون الإسلامية، والدعوة والإرشاد ، بحضور مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي، بحسب وكالة "واس".
وأوضح وكيل الرئيس العام أن هذه المبادرة تصب فى خدمة ضيوف الرحمن من خلال تسهيل وصول ماء زمزم إليهم سواء فى المسجد النبوى أو فى الجوامع الخمس الكبيرة تفعيلاً لمبادرة خير أمة فى تحقيق القيم والأخلاق ، حيث يصل عدد ما يتم إرساله للمساجد الخمسة فى اليوم 250 حافظة زمزم .
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