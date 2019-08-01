الحوثيون يستهدفون معسكر لقوات التحالف في عدن ومقتل وإصابة العشرات

أعلنت حركة الحوثي في اليمن، مسؤوليتها عن استهداف معسكر الجلاء التابع لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.
وأضافت الحركة، حسبما نشر تليفزيون المسيرة التابع للحركة، أن هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة، استهدف عرضا عسكري لقوات التحالف في عدن، مما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات، وهو ما نقلته تقارير إعلامية.
وقالت قوات الحوثي، إن من بين الضحايا قادة عسكريين تابعين للحكومة اليمينية، والتي تدعمها المملكة العربية السعودية.
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