اخبار الخليج

الحوثيون يستهدفون معسكر لقوات التحالف في عدن ومقتل وإصابة العشرات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اشتباكات في اليمن

أعلنت حركة الحوثي في اليمن، مسؤوليتها عن استهداف معسكر الجلاء التابع لقوات التحالف العربي بقيادة في اليمن.

وأضافت الحركة، حسبما نشر تليفزيون المسيرة التابع للحركة، أن هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة، استهدف عرضا عسكري لقوات التحالف في عدن، مما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات، وهو ما نقلته تقارير إعلامية.

وقالت قوات الحوثي، إن من بين الضحايا قادة عسكريين تابعين للحكومة اليمينية، والتي تدعمها المملكة العربية السعودية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يستهدفون معسكر لقوات التحالف في عدن ومقتل وإصابة العشرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا