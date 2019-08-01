وكالة: هجوم اسرائيلي جديد على سوريا

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "صاروخا إسرائيليا أصاب اليوم الخميس قرية في ريف القنيطرة بجنوب غرب البلاد قرب الحدود بين الدولتين". ووصفت الوكالة ما حدث بأنه "اعتداء إسرائيلي بصاروخ" تسبب في أضرار مادية فقط. يتبع...

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