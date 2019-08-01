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© AP Photo / Bullit Marquez
وأوضحت أن المسؤولين السعوديين عقدوا لقاءات عدة مع كافة الجهات ذات العلاقة، لحثهم على تكثيف البحث وإجراء التحقيقات اللازمة، بدءً من مكتب رئاسة الجمهورية، ووزارة الخارجية الفلبينية، ووزير الدفاع الفلبيني، ووزير المواصلات، ومدير عام هيئة الطيران، وشركة الاتصالات، إضافة إلى فريق التحقيق من الهيئة الوطنية للاستخبارات، وكذلك فريق تحقيق من استخبارات وزارة الدفاع والشرطة الوطنية، والقوات الجوية والبحرية وخفر السواحل والصليب الأحمر الفلبيني، وفق البيان.
وأكدت السفارة أنها على تواصل مع عائلة الشريف وتطلعهم على أي مستجدات في هذا الخصوص، وتؤكد مجددا حرصها ومتابعتها للقضية.
ويدخل المواطن المفقود شهره الثاني منذ اختفاء طائرة التدريب التي تقله هو والمدرب الفلبيني جنوب البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: فريق من المخابرات والجيش يواصل البحث عن الطيار المفقود في الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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