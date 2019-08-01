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أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أن فلسطينيا عبر حدود قطاع غزة إلى إسرائيل ليلا أطلق النار على العسكريين، في حادث أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح ومقتل الفلسطيني.
وإثر هذا الحادث، أطلقت دبابة إسرائيلية النيران على مركز عسكري لحماس في غزة كما أضاف الجيش في بيان، معلنا إصابة ضابط وجنديين اثنين بجروح طفيفة عند قيام الفلسطيني بإطلاق النار في المنطقة بجنوب القطاع.
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مقتل فلسطيني وجرح ثلاثة جنود إسرائيليين إثر تبادل لإطلاق النار على حدود قطاع غزة
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وتفاقم التوتر على طول حدود القطاع منذ بدء "مسيرات العودة" التي تتخللها مواجهات في مارس/آذار 2018.
ولقي 297 فلسطينيا على الأقل مصرعهم برصاص الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين على السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة، معظمهم خلال الاحتجاجات والآخرون في ضربات جوية أو قصف للدبابات.
كما قتل سبعة إسرائيليين في الفترة نفسها.
وخفت كثافة الاحتجاجات خلال الأشهر الماضية بعد التهدئة التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية وأممية.
وتفرض الدولة العبرية حصارا بريا وبحريا وجويا على غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ أكثر من عشرة أعوام. وخاضت تل أبيب والفصائل الفلسطينية في القطاع ثلاث حروب منذ 2008.
فرانس24/ أ ف ب
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