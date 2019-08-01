دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

أعلنت سامسونج بشكل رسمي قبل ساعات عن أحدث اجهزتها اللوحية من فئة جالكسي تاب حيث جاء الجيل السادس من هذه السلسلة Galaxy Tab S6 مطابق تماماً لما ورد في التسريبات طوال الأيام الماضية.

ركزت سامسونج هذه المرة على قوة العتاد وذلك بتواجد معالج رائد وسعة كبيرة للذاكرة والذاكرة العشوائية أيضاً توفير بعض المزايا مثل كاميرتين من الخلف والبصمة داخل الشاشة ودعم القلم ووضع Dex وغيرها.

مواصفات Galaxy Tab S6

الشاشة : من نوع OLED بحجم 10.5 إنش بدقة QHD.

المعالج : من كوالكوم فئة سناب دراغون 855.

الذاكرة العشوائية: 6GB/8GB.

ذاكرة التخزين : 128GB/256GB.

الكاميرات الخلفية: كاميرتين بدقة 13MP و 5MP.

الكاميرا الأمامية: بدقة 8MP.

النظام : اندرويد 9 مع واجهة One UI.

البطارية: 7040mAh مع دعم الشحن السريع بقوة 18W.

يتميز الجهاز اللوحي كما ذكرنا بحواف صغيرة للشاشة وايضاً كاميرتين من الخلف مع دعم الشحن اللاسلكي العكسي للقلم الذي سيكون مرفقاً مع الجهاز داخل الصندوق هذه المرة وسيقدم لك نفس المزايا الموجودة في قلم هاتف جالكسي نوت 9 .

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أخيراً سيتوفر الجهاز اللوحي للطلب المسبق في نهاية شهر اغسطس الجاري حيث سيتم بيع نسخة 6 رام مقابل 649 دولار بينما سيكون سعر نسخة 8 رام 729 دولار وسيتفور الجهاز في الاسواق يوم 5 سبتمبر القادم.

المصدر

التدوينة كشفت سامسونج عن الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 رسمياً ظهرت أولاً على عالم التقنية.