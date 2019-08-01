شكرا لقرائتكم خبر عن 120دولة تستضيف "التصويت" فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى للمواطنين المقيمين أو الزائرين خارج الدولة، ستُجرى فى 120 دولة حول العالم، داخل مقار سفارات وقنصليات وبعثات الإمارات الرسمية، لافتة إلى أنها خصصت 35 مركزاً انتخابياً لاستقبال الناخبين فى مختلف إمارات الدولة خلال يوم الانتخاب الرئيسى، المقرر فى الخامس من أكتوبر المقبل.

وفقا لموقع "الامارات اليوم"، فاللجنة أشارت خلال إحاطة إعلامية نظمتها فى أبوظبى، إلى أن إجمالى عدد المتطوعين الشباب الذين تم تسجيلهم للعمل باللجان والمراكز الانتخابية، بلغ 2000 متطوع ومتطوعة، مؤكدة أنها ستسلم المرشحين قوائم بأسماء أعضاء الهيئات الانتخابية التابعين لإماراتهم، بمجرد إعلان قائمة المرشحين النهائية يوم 3 سبتمبر المقبل.

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وتفصيلاً، نظمت اللجنة، أمس الأربعاء، إحاطتها الإعلامية الأولى لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2019، فى إطار سعيها لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع وسائل الإعلام وتعزيز الوعى والمعرفة بالعملية الانتخابية والفعاليات الخاصة بها.

وحضر الإحاطة، التى أقيمت فى نادى المراسلين الأجانب فى أبوظبى، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبى، بصفتها رئيساً للجنة الإعلامية للانتخابات، ووكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطنى الاتحادى، طارق هلال لوتاه، بصفته رئيساً للجنة إدارة الانتخابات، والوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطنى الاتحادى فى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطنى الاتحادى، الدكتور سعيد محمد الغفلى، بصفته مقرراً للجنة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى ممثلى وسائل الإعلام المحلية ونخبة من القيادات الإعلامية فى الدولة.