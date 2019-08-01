شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الملك عبد العزيز السعودى يستقبل رحلة أمريكية تقل 168 حاجاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، طائرة شركة ميامى الأمريكية القادمة من مطار كولومبوس أوهايو، وعلى متنها 168 مسافراً قدموا لأداء فريضة الحج لهذا العام، وهى أول رحلة لشركة طيران أمريكية تصل إلى المملكة منذ 1997م.

وفور وصول الحجاج إلى الصالة أمس، كان فى استقبالهم عدد من المسؤولين بإدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، ووزارة الحج والعمرة، والقنصلية الأمريكية، الذين استقبلوا الحجاج بحفاوة وقدموا لهم الورود.

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من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى عبد الهادى بن أحمد المنصوري، أن الهيئة حرصت على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لرحلة الطيران الأمريكية، مبيناً أن ذلك سيسهم فى تحفيز باقى الناقلات الجوية الأمريكية لتسيير الرحلات بين الدولتين الصديقتين.

وأشار المنصور إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولى عهد الأمين على توفير كل ما من شأنه الرقى بمنظومة النقل الجوى فى المملكة، بمتابعة مستمرة من وزير النقل لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.