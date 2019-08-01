شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن بدء منح تأشيرات العمل "للعمالة الأثيوبية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية أثيوبيا الديمقراطية، البدء بمنح تأشيرات العمل للعمالة الأثيوبية اعتباراً من 29 يوليو الماضى، بحسب صحيفة عكاظ السعودية. يذكر أن تنفيذ تأشيرات العمل سيتم عمل نظام «مساند» فقط، والذى تم الاتفاق على العمل به بين البلدين لتسهيل منح التأشيرات تحت إشراف الجهات المعنية المختصة فى المملكة العربية السعودية وجمهورية أثيوبيا .

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