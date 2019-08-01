شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال يستهدف 12 صحافياً خلال يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية فى الأراضى الفلسطينية بمعدلات مرتفعة خلال شهر يوليو الماضى، حيث رصدت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين فى تقريرها الشهرى مجموعه 64 اعتداء وانتهاكاً ضد الحريات الإعلامية.

وتبين خلال التقرير الشهرى للجنة أن الاعتداءات الجسدية شكلت القسم الاكبر من مجموع هذه الانتهاكات الاسرائيلية فضلا عن ارتفاع مؤشرات محاربة المحتوى الفلسطينى، ما يؤكد توجهات وسياسات تستخدمها سلطات الاحتلال الاسرائيلى فى ملاحقة الصحفىين والنشطاء على خلفية كتاباتهم وآرائهم على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" حيث سجلت خلال شهر يوليو الماضى ( 48) انتهاكا من قبل الاحتلال الإسرائيلى.

وبجانب هذا فقد لوحظ خلال الشهر الماضي استهداف الصحفيين بالأسلحة النارية، الامر الذى يعرض حياتهم للخطر تؤدي إلى عاهات مستديمة أو مميتة لدى الصحفيين بهدف منعهم نهائيا عن ممارسة عملهم الصحفى والمهنى، فضلاً عما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقوانين والتشريعات الدولية التى تُجرم مثل هذه الممارسات.

فقد أظهر التقرير الشهري (12)إصابة واعتداء في قطاع غزة والضفة الغربية على الصحفيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي تمثلت في استهداف 8 صحفيين في قطاع غزةبينهم إصابة الصحفي سامي مصران مرتين خلال ذات الشهر اصابت عينه، و4 اخرين في الضفة المحتلة.

وبشأن حالات الاعتقالات والاحتجازات والاستدعاءات، والتي سجلها التقرير عدد (7) حالات، وإصدار حكم وتمديد اعتقال عدد(2).

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال تتعمد في منع الصحفيين من تغطية جرائم الاحتلال والتي سجلها (5)حالات، وخاصة في الفترة الأخيرة وعمليات الهدم في صور باهر ووادي حمص بالقدس المحتلة والذي منع الاحتلال عددا من الصحفيين من الاقتراب من أماكن الهدم، عدا عن سحب بطاقات هوية لعدد(3)

وفيما يتعلق بحالات الاقتحامات سجل التقرير(2) حالة اقتحام لمنزل صحفي ومطبعة تم خلالها العبث والتدمير اثناء عمليات التفتيش ومصادرة معدات عدد(1).

كما سجل التقرير عدد(2) حالة منع من السفر، ومضايقات وتعذيب داخل سجون الاحتلال بحق الصحفيين والتي بلغت (2) حالة للصحفي المريض بسام السايح وعمليات نقله من سجنه لاخر واهماله الطبي ما عرض حياته للخطر، وذلك محاولة مرتين ترحيل وابعاد الصحفي مصطفى الخروف.

وحول ما يخص محاربة المحتوي الفلسطيني سجل التقرير(13) حالة قامت بها إدارة صفحة الفيس بوك في حف وحظر وعدم نشر للصحفيين والإعلاميين على مواقعهم او صفحات حسابهم.

وبشأن الانتهاكات الفلسطينية، وثق تقرير لجنة دعم الصحفيين(16) حالة من الاعتداء والشتم والمنع،تمثلت في إصابة صحفي (1)، واعتقال آخر(1)، وتأجيل حكم لعدد(3)، وتمديد حكم لعدد(3) من الصحفيين والإعلاميين، كما تم تسجيل (2) حالة تهديد وشتم، فيما سجل التقرير مصادرة معدات عدد (2) واقتحام عدد(2)، وفرض كفالية مالية عدد(2).

تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر يوليو/تموز 2019

1-7-2019: اعتدت الشرطة الإسرائيلية على طواقم الصحفيين، خلال اقتحامها لخيمة عزاء الشهيد محمد سمير عبيد في بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة.

5-7-2019: أصيب الصحفي مصوّر فضائية "الأقصى" سامي مصران بالرصاص المعدني المغلّف بالمطاط، في صدره، أثناء تغطيته مسيرة العودة على الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

6-7-2019: إدارة الفيس بوك تحظر صفحة تقوع الحدث، وصفحة الصحفىة بشرى الطويل، وصفحة كلنا اولادك للتضامن مع القيادي حسن يوسف.

7-7-2019: أصدرت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، حكماً بالسجن 10 شهور على الأسيرة الكاتبة إسراء لافي (غنيمات )، بالإضافة إلى 6000 شيكل غرامة، حيث أمضت الاسيرة مدة حكم الاعتقال من تاريخ 26/9/2018 في بلدة صوريف، وتم الافراج عنها لاحقاً.

9-7-2019: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الصحفيين خلال تغطيتهم انتهاكات المستوطنين بحق أهالي منطقة البقعة شرق مدينة الخليل، عرف منهم طاقم " تلفزيون فلسطين"، ومصورة وكالة "وفا" سمر بدر ، إضافة جمع بطاقات الهوية الخاصة بهم، وتم إطلاق سراحهم بعد منعهم من دخول المنطقة للتغطية .

10-7-2019: اقتحمت قوات الاحتلال مطبعة بابل الفنية وصادرت معداتها قبل الانسحاب من مدينة حلحول فجرا بعد مداهمتها بعدد من الياتها العسكرية من مدخل المدينة الشمالي (الحواور) .

12-7-2019: أصيب مصوّر وكالة "فلسطين الحدث" محمود أبو مسلم برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط أصابته في قدمه اليسرى، ومصوّرة "شبكة الماجدات" تُقى الزاملي بقنبلة غاز أصابتها في ركبتها اليمنى، أثناء تغطيتهما أحداث مسيرة العودة في قطاع غزة.

14-7-2019: إدارة الفيس بوك تحظر موقع ضفة برس ونورس برس، وتحذف منشورات المصور الإعلامي محمود بسام، وموقع كرمول طولكرم الاخباري، وحجب نشر صفحة مراح رباح الحدث.

16-7-2019: اعتدت قوات الاحتلال على الصحفي عبد الحفيظ الهشلمون ومنعته من تغطية عمليات هدم في منطقة واد الغروس .

19-7-2019: أصيب الصحفي ابن فرعون خالد بدير، مراسل فضائية الغد بالإختناق الشديد جراء قنابل الغاز التي اطلقها جيش الإحتلال خلال مسيرة كفر قدوم الإسبوعية.

19-7-2019: أصيب المصور الصحفي سامي مصران، مصور في قناة الاقصى بقنبلة غاز مباشرة في عينه خلال تغطيته المسيرات السلمية شرق البريج

19-7-2019: منعت قوات الاحتلال الكاتب الفلسطيني مفيد الطاهر جلغوم من السفر مع ابنه عبر معبر الكرامة بين الضفة الغربية والأردن، من دون توضيح سبب المنع.

19-7-2019: أصيبت الصحفية صافيناز اللوح مراسلة "أمد للإعلام"، بعيار مطاطي بالظهر شرق البريج، خلال تغطيتها لــ جمعة "حرق العلم الصهيوني".

19-7-2019: أصيب الصحفي المراسل الحرّ معاذ الهمص، بالرصاص المعدني المغلّف بالمطاط، أثناء تغطيته مسيرات العودة في وسط وشرق قطاع غزة

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20-7-2019: أصيبت ، المصورة الصحفية آيات عرقاوي العاملة بوكالة (APA) بقنبلة غاز في خاصرتها، وعدد آخر بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز على المشاركين في فعالية مناصرة حي وادي الحمص.

22-7-2019: أصيب الصحفي محمد عاطف العربيد بعيار ناري بالفخد في موقع ملكة شرق قطاع غزة.

22-7-2019: في اطار محاربة المحتوي الفلسطيني، إدارة الفيس بوك تحذف صفحاتوحسابات كل من صفحة مخيمات طلائع التحرير، ومحمد الداية، وتحظر حساب الصحفي حسن اصليح وتمنع الناشط علي قراقع من النشر.

22-7-2019: أبعدت سلطات الاحتلال، في ساعة مبكرة ، المصور الصحفي مصطفى الخاروف إلى الأردن عبر معبر العقبة بعد انتهاء الأمر الاحترازي لمنع ترحيله، لكن السلطات الأردنية رفضت --استلامه، فتمت إعادته إلى سجن جفعون في مدينة الرملة، وكانت سلطات الاحتلال حاولت ترحيل المصوّر الخاروف مرّتين خلال 12 ساعة إلى الأردن.

22-7-2019: منعت قوات الاحتلال الصحفيين من الدخول الى منطقة وادي الحمص بقرية صور باهر، واعنتها منطقة عسكرية مغلقة.

23-7-2019: استدعت قوات الاحتلال الصحفي رامي الخطيب للتحقيق على خلفية تصوير أحداث طرد مطبع سعودي من المسجد الأقصى يوم أمس.

23-7-2019: مددت السلطات الإسرائيلية، الاعتقال الإداري بحق مدير إذاعة "هوا نابلس " الصحفى محمد منى لمدة أربعة شهور إضافية للمرة الثالثة على التوالي، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الصحفي منى في الأول من أغسطس/ آب 2018، وأمضى عاما كاملا في الاعتقال الإداري على فترتين قبل أن يجدد للمرة الثالثة.

24-7-2019: اقتحمت قوات الاحتلال منزل الصحفي رائد ابو ارملية بالخليل، وتقوم بعمليات تفتيش داخل المنزل .

25-7-2019: اعتقلت قوات الاحتلال المصور المقدسي صالح الزغاري، من منزله في بيت حنينا بالقدس المحتلة

29-7-2019: اعتقلت قوات الاحتلال الأسير السابق والناشط الشبابي عبد الله شتات، بعد مداهمة وتفتيش منزله في بلدة بديا غرب سلفيت.

30-7-2019: يتعمد الاحتلال في الإهمال الطبي بحق الأسير الصحفي بسام السايح من نابلس والذي نقل الى مشفى العفولة بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي حيث لا يستطيع تناول الطعام منذ ثلاثة أيام والمياه ارتفعت إلى الصدر والرئتين ويصاب بحالات إغماء.

31-7-2019: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي الباحث بالشأن "الإسرائيلي" ياسر مناع والذي كان معتقلا قبل أيام في سجون السلطة.

31-7-2019: إدارة الفيس بوك تغلق 3 حسابات على موقع الفيس بوك لللكاتب اياد القرا، تضمنت الصفحة العامة وحسابين بديلين.

تفاصيل الانتهاكات الداخلية الفلسطينية لشهر يوليو الماضى

1-7-2019: اعتدى مجهولون، بالضرب على صاحب موقع "المصادر" الإلكتروني الصحفي وجدي خطار، أثناء تواجده بالقرب من مبنى المجلس المحلي في قرية يركا في الجليل الأعلى، وقبل الإعتداء تلقى تهديدات مختلفة هو وعائلته جراء نشره معلومات قبل عامين كان لها تأثير على نتائج انتخابات المجلس المحلي.

4-7-2019 أجلت محكمة الصلح في رام الله، النظر في قضية الصحفي الحرّ رامي سمارة، ومراسلة مركز "سكايز" في الضفة الزميلة نائلة خليل، بتهمة "القدح والتشهير"، إلى 8 أيلول المقبل.

12-7-2019: مددت محكمة الصلح اعتقال الصحفي ياسر مناع، بعد شهر من اعتقاله في سجن أريحا .

-14-7-2019: قرّرت محكمة الصلح في مدينة رام الله، تأجيل النظر في قضية إغلاق مكتب صحيفة -"العربي الجديد" حتى العاشر من أيلول المقبل.

15-7-2019: تعرّض مدير راديو "بيت لحم 2000" الصحفى جورج قنواتي، لحملة شتم وتهديد بحرق مبنى الراديو والقتل على حسابه على "فايسبوك" وعبر الهاتف، إثر نشره خبراً على موقع الراديو الإلكتروني يتعلّق برجل أعمال فلسطيني.

19-7-2019: رفضت أجهزة السلطة الإفراج عن الباحث في الشأن العبري ياسر مناع بحجة عدم اكتمال الاجراءات القانونية وانتهاء دوام موظفي المحكمة. رغم صدور قرار بالإفراج عنه ودفع كفالة مالية قدرها 500 دينار

26/7/2019: اعتقل جهاز الامن الوقائي الصحفي ثائر الفاخوري بعد مداهمة منزله في الخليل، ومصادرة حاسوبه ومعداته الخاصة بحجة نشر معلومات تحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي.

27-7-2019: مددت محكمة الصلح في الخليل اعتقال الصحفي ثائر الفاخوري لمدة 4 أيام، وذلك بعد اعتقاله في 26-7-2019، الامر الذي دفع الفاخوري بالإعلان عن اضرابه عن الطعام والماء

27-7-2019:اقتحمت الأجهزة الأمنية في الخليل، مطبعة مغلقة منذ عدة شهور، كان يعمل بها والد الصحفي ثائر الفاخوري، وأجرت اعمال تفتيش بداخلها وصادرت من داخلها ملفات واسطوانات، بدون مسوغ قانوني.

28-7-2019: اجهزة السلطة تفرض على كفالة مالية قدرها 500 دينار قبل أن تفرج عن الباحث في الشؤون الإسرائيلية ياسر مناع بعد 45 يوماً من الاعتقال في سجن أريحا.

29-7-2019: محكمة صلح في الخليل تغرم ثائر الفاخوري بكفالة مالية قيمة 500 دينار أردني قبل أن تفرج عنه وكان معتقلا لدى جهاز الأمن الوقائي بتاريخ26-7-2019.