شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والأمم المتحدة يوقعان مذكرة تفاهم لإعادة الإعمار والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقع العراق والأمم المتحدة، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لإعادة الإعمار والتعافي في البلاد.

وقال وزير التخطيط العراقي نوري الدليمي - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - إن "المذكرة تأتي ضمن التزامات الحكومة العراقية بمقررات مؤتمر الكويت في فبراير 2018، في إدارة الدعم الذي تعهد المجتمع الدولي بتقديمه للحكومة العراقية بهدف إعادة الإعمار والتنمية والإصلاح الاقتصادي".

وأضاف الدليمي، أنه "سيتم تنفيذ مشاريع حيوية ومشاريع بنى تحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من قبل بعثة الأمم المتحدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية".

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من جهتها، أشارت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في العراق مارتا رويداس إلى أهمية هذه المذكرة في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، والتوجيه الأمثل للمنح الدولية المقدمة للعراق"، مؤكدة حرص الأمم المتحدة على زيادة الدعم الدولي والتعاون مع الحكومة العراقية في جهودها لإعادة الإعمار والاستقرار.

يذكر أن خطة الحكومة العراقية تستهدف 722 مشروعا لإعادة الإعمار، وبدأ إنشاء 500 مشروع منها بالفعل، بحسب مراقبين، بعد تسلم 33 مليار دولار من إجمالي 88 مليارا خصصتها الجهات المانحة لإعادة الإعمار، خلال مؤتمر المانحين الذي استضافته الكويت العام الماضي.