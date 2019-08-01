المجلس العسكري بالسودان: حرس أحد البنوك مسؤول عن أحداث "الأبيض"

الخرطوم/ الخليج 365

قال المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الخميس، إنه تم التعرف على مرتكبي حادثة مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان التي راح ضحيتها 6 متظاهرين وعشرات المصابين.

جاء ذلك في بيان تلاه الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم عضو المجلس ورئيس لجنة الأمن والدفاع فيه، أصدرته اللجنة بحضور أعضاء اللجنة ووالي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله ولجنة أمن الولاية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن البيان أن "القوة التي كانت تحرس البنك السوداني الفرنسي هي التي قامت بإطلاق الرصاص الحي ما أدى إلى الخسائر المؤسفة التي تمثلت في 5 شهداء إضافة إلى شهيد آخر توفي بالخرطوم".

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وأوضح أنه "تم التحفظ على جميع أفراد الحراسة وهم سبعة أفراد وحسب توجيه قيادة الدعم السريع تم رفتهم من القوة وتسليمهم للنيابة العامة بولاية شمال كردفان لإكمال الإجراءات والمحاكمة".

وأضاف أن "قيادة المجلس العسكري وجهت بالإسراع في تكملة الإجراءات القانونية ومحاكمة المتهمين الذين تسببوا في هذه الأحداث المؤسفة وليس هناك كبير على القانون".

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادي.

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