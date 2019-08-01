اجراء ١٦٣ عملية قسطرة قلبية و قلب مفتوح لحجاج بيت الله الحرام بمدينة الملك عبدالله الطبية

الخليج - زينة الفدح

أجرت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة، أكثر من ١٦٣ عملية قسطرة قلب وقلب مفتوح لحجاج وضيوف بيت الله الحرام منذ مطلع شهر ذو القعدة.

وأوضحت “الإدارة التنفيذية المشاركة لصحة القلب”، أنه حسب أحدث إحصائية من بداية شهر ذي القعدة حتى اليوم الاربعاء الموافق ٢٨ ذي القعده أجريت ١٦٠ عملية قسطرة قلبية و ٣ عمليات قلب مفتوح للمرضى من الحجاج.

وأضافت، أنه مركز القلب رفع طاقته الاستيعابية الالية والبشرية لخدمة المرضى من ضيوف الرحمن حيث يتم تقديم جميع الخدمات والإجراءات العلاجية عن طريق القسطرة التداخلية وجراحة القلب المفتوح، إضافة إلى عديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب من زراعة منظمات القلب وجهاز مزيل الرجفان البطيني وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن.

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ويأتي ذلك ضمن الخطط الاستراتيجية للمدينة الطبية في تسخير الإمكانيات التخصصية والطاقات كافة التي تعمل على مدار الساعة، لتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى، من خلال منظومة علاجية متقدمة وقوى عاملة إشرافية طبية وفنية ومساعدة على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والفني.

الجدير بالذكر أن حكومتنا الرشيدة توفر الإمكانيات والأجهزة الطبية المتخصصة كافة التي تسهم في الحفاظ على سلامة المرضى في الحالات المرضية التخصّصية من حجاج بيت الله الحرام

من خلال الدعم اللامحدود من مقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وبمتابعة مباشرة من وزارة الصحة.