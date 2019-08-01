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© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
ولفت إلى أن عدد الجرحى بلغ 20، هم الآن بمستشفى الأبيض فيما غادر عدد من منهم المستشفى، موضحا أنه "تم التحفظ على جميع أفراد الحراسة وهم سبعة أفراد وحسب توجيه قيادة الدعم السريع تم رفتهم من القوة وتسليمهم لنيابة العامة بولاية شمال كردفان وذلك لإكمال الإجراءات والمحاكمة".
وقال إن "قيادة المجلس العسكري الانتقالي وجهت بالإسراع في تكملة الإجراءات القانونية ومحاكمة المتهمين الذين تسببوا في هذه الأحداث المؤسفة وليس هناك كبير على القانون".
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، المقربة من المعارضة، قد أعلنت مقتل 6 أشخاص خلال مظاهرات جرت بمدينة الأبيض احتجاجا على سوء الخدمات وتردي حالة المرافق العامة.
وقال شاهد عيان، لوكالة "سبوتنيك": "عشرات المتظاهرين من طلاب مدارس الثانويات خرجوا في احتجاجات سلمية بسبب تردي الأوضاع الخدمية، حيث قامت الجهات الأمنية بمحاصرة التظاهرة بقرب منطقة السوق حتى لا تمدد نطاق التظاهرات، لكن تفاجأ المتظاهرون والقوات الأمنية بإطلاق للنار مباشرة من مجهولين اتجاه المتظاهرين من مباني مجاورة للتظاهرة مما تسبب في حالة من الفوضى".
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري السوداني يكشف رسميا قتلة التلاميذ في أحداث "الأبيض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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