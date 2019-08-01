دبي - بواسطة محمد فارس رسميًا لعبة Gundam Battle: Gunpla Warfare متاحة على أندرويد و iOS © Tech World قدمت بواسطة

في وقت سابق من هذا الشهر، علمنا بأن شركة Bandai Namco ستُطلق لعبتها Gundam Battle لعبة والمستندة إلى المجموعات على أندرويد قبل نهاية الصيف الحالي.

وفي الوقت الذي علمنا فيه بتقديم اللعبة على النظام الآخر iOS والذي سيكون يوم 21 من الشهر القادم.

هاهي الشركة تعلن وبشكل رسمي عن تقديم موعد الإطلاق، وتعلن طرح لعبتها هذه على متجر جوجل بلاي وأب ستور.

فيما يخص لعبة Gundam Battle: Gunpla Warfare، فهي أحد ألعاب القتال والآكشن، على أن تكون متوفّرة للتحميل مجّانًا.

وبالمناسبة تُعد هذه اللعبة أوّل لعبة جاندام متوفّرة على الهواتف المحمولة. ويمكننا تعريفها، بأنها لعبة معارك ثلاثية الأبعاد تعتمد على سلسلة المانجا للخيال العلمي.

ومعها ستقوم ببناء نموذجك البلاستيكي Gundam المعروف أيضًا باسم “Gunpla” في معركة ضد بناة Gunpla الآخرين.

وتدور رحى اللعب من خلال النقر على الشاشة لسحب بعض المناورات والهجمات المختلفة، ومن أجل مواجهة أعدائك العديدين، يجب عليك إنشاء “Gunpla” وتخصيصه وكذلك ترقيته لضمان أفضل أداء.

على أن تعتمد اللعبة بأكملها على المستويات، بحيث يتم تقسيم هذه المستويات بواسطة قصص، وتدور هذه القصص حول طلاب مدارس يحاولون إنقاذ نادي Gunpla.

أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، تُعد لعبة Gundam Battle مجانية التحميل، ولكن تحتوي على بعض العناصر الداخلية والمتاحة للشراء.

والتي من خلالها يمكن أن تعزز اللعب وتسريع التقدم المحرز الخاص بك، على أن تتمكن من تعطيل عمليات الشراء داخل اللعبة في إعدادات جهازك.

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تحميل لعبة Gundam Battle: Gunpla Warfare على أندرويد من هنا.

تحميل لعبة Gundam Battle: Gunpla Warfare على iOS من هنا.

المصدر

التدوينة رسميًا لعبة Gundam Battle: Gunpla Warfare متاحة على أندرويد و iOS ظهرت أولاً على عالم التقنية.