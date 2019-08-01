العسكري السوداني يوقف قوات من الدعم السريع لتقديمهم للمحاكمة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty سلاح لأحد أفراد القوة العسكرية التابعة للدعم السريع

وأكد رئيس لجنة الأمن في المجلس العسكري جمال عمر أنه سيتم تسليم الموقوفين من أفراد الدعم السريع للنيابة العامة شمالي كردفان، لاستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة.

كان تجمع المهنيين السودانيين قد طالب والي شمال كردفان، بمحاسبة المتورطين في أحداث مدينة الأبيض، التي خلفت ستة قتلى بينهم طلاب، مؤكداً سلمية المظاهرات وحق المواطنين في الخروج.

على صعيد ذي صلة، نفى المجلس العسكري بشدة ما تناولته بعض وسائط التواصل الاجتماعي بأن رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان قد أصدر مرسوما دستوريا بتوقيع عقوبات رادعة على شباب المتاريس.

وقال المجلس في تعميم صحفي إن كل ما تناولته هذه الوسائط عار من الصحة تماماً وهو محض تلفيق، مشيرا إلى أن كل المراسيم والقرارات الصادرة عن المجلس تصدر عن إعلام المجلس ووسائل الإعلام الرسمية.

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من جهة أخرى، أدان الوسيط الإفريقي محمد ولد لبات، أحداث احتجاجات مدينة الأبيض التي راح ضحيتها عدد من السودانيين.

وقال إن الاتحاد الافريقي يرفض بشدة ممارسات القتل ضد المحتجين السلميين، مشيرا إلى ضرورة تقديم الجناة إلى محاكمة عادلة حتى ينالوا عقابهم.

ودعا ولد لبات كلا من المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، إلى التفاوض المباشر اليوم الخميس. كما قال في تصريحات لسكاي نيوز عربية، إن اللجان الفنية تكمل اعمالها في أجواء إيجابية وعلى وشك إنجاز الوثيقة الدستورية.