شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تعلن الأحد القادم حالة الطقس المتوقعة بالمشاعر المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور خليل بن مصلح الثقفى، رئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، يوم، الأحد القادم، المؤتمر الصحفى السنوى للإعلان عن حالة الطقس المتوقعة، والظواهر الجوية المحتملة، بالمشاعر المقدسة لحج هذا العام 1440 ه، وذلك بمقر الهيئة بجدة.

وفقا لوكالة الأنباء السعودية، سيتم خلال المؤتمر الصحفى، الذى يُعقد بحضور الجهات الحكومية المعنية، عرض خطة أعمال الهيئة فى الأرصاد والبيئة لموسم الحج، وجاهزية الهيئة لخطة الطوارئ فى الحالات الجوية المتطرفة والشديدة، واستعراض جهود الهيئة فى رصد التوقعات الجوية وجاهزيتها بالتقنيات الحديثة والرادارات ومحطات الأرصاد والأقمار الصناعية.

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كما سيتطرق المؤتمر، إلى أعمال التفتيش البيئى، التى ستكون مستمرة ومواكبة للأعمال الميدانية على المنشآت حول كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر، وللتأكد من جاهزية المواقع وتصحيح وإزالة أى مخالفات قد تنشأ فيها، حيث تقوم فرق التفتيش بأعمالها بشكل مستمر وعلى مدار الساعة على كافة المنشآت بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة بهدف التأكد من الجاهزية الكاملة وتوافر الاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية للمواقع ذات التأثير البيئى المحتمل ورصد المخالفات عليها إن وجدت، علاوة على التأكد من إزالة وإصلاح أى مخالفة قائمة أو مستحدثة.

يُذكر أن، الهيئة تقدم أعمالها الأرصادية والبيئية فى المشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمطارات والطرق السريعة، وكذلك توفر مركز إعلامى متكامل لخدمة الإعلام المرئى والمقروء على مدار الساعة، فى صورة تتسم بالإتقان والتنظيم والتقنية العالية بالتنسيق مع الجهات المعنية العاملة فى شئون الحج.