شكرا لقرائتكم خبر عن اللقطات الأولى للهجوم الصاروخى على معسكر الجلاء فى اليمن ومقتل العشرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، فيديو للقطات الأولى لهجوم ميليشيا الحوثى على معسكر الجلاء فى عدن باليمن.
وكانت حصيلة الهجوم الإرهابى، الذى شنته مليشيا الحوثى على عرض عسكرى بمعسكر الجلاء فى مدينة البريقة بالعاصمة اليمنية المؤقتة (عدن)، ارتفع إلى 40 قتيلا، بينهم قائد قوات الدعم والإسناد.
وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الخميس، أن هناك انتشارا عسكريا مكثفا بشوارع المدينة عقب الهجوم الإرهابى الحوثى.
وأعلن الحوثيون أنهم استهدفوا معسكر الجلاء فى عدن بطائرة مسيرة وصاروخ باليستى متوسط المدى.
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