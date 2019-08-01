صور و فيديو.. طائرة لـ"طيران الإمارات" تخترق السحب أثناء هبوطها بمطار لندن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت لقطات فيديو طائرة تابعة لشركة "طيران الإمارات"، وهى من طراز "إيرباص A380" تخترق الضباب فى مشهد يخطف الأنفاس. و وفقا لموقع "الأمارات اليوم"، نشرت "طيران الإمارات" الفيديو عبر حسابها فى موقع التواصل الاجتماعى "توتير"، وكانت الطائرة تستعد للهبوط فى مطار "جاتويك" فى لندن، ثانى أكبر مطارات بريطانيا ازدحاما بالركاب. ويُظهر الجزء الأول من الفيديو، ما يبدو صباحا عاديا جدا فى مطار هادئ، ولم يكن هناك شيئا يمكن رؤيته، باستثناء طائرتين تابعتين لشركة EasyJet على مدرج المطار، فى حين كان الضباب يخفى الأفق تماما، وفجأة ظهرت أكبر طائرة ركاب فى العالم، وهى تخترق حاجز الضباب استعدادا للهبوط. Advertisements مشهد مذهل لطائرة “طيران الإمارات” العملاقة (A380)، التي خرجت فجأة من بين الضباب الكثيف لحظة هبوطها بمطار “جاتويك” في العاصمة البريطانية #لندن #إرم_نيوز pic.twitter.com/3tbshcW3zq— إرم نيوز (@EremNews) مشهد مذهل لطائرة “طيران الإمارات” العملاقة (A380)، التي خرجت فجأة من بين الضباب الكثيف لحظة هبوطها بمطار “جاتويك” في العاصمة البريطانية #لندن #إرم_نيوز pic.twitter.com/3tbshcW3zq — إرم نيوز (@EremNews) August 1, 2019

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