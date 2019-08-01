شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الدولة بالكويت يوقف مغردين وهميين يبتزوا مسؤولين على التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى النيابة العامة ومباحث الجرائم الإلكترونية وجهاز أمن الدولة بدولة الكويت، تحقيقات ماراثونية فى قضايا مغردين وهميين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعى فى نشر مستندات سرية وابتزاز مسؤولين، فضلاً عن زعزعة الأمن فى المجتمع، وانتهت تحقيقات امس بحجز مغردين جدد بحسب صحيفة القبس الكويتية.

وقال مصدر للصحيفة، إن النيابة العامة الكويتية أمرت أمس بحجز محامٍ ومغردين آخرين لتورطهم بالتعاون مع مغرد آخر يدعى «عتيج المسيان» المحبوس على ذمة القضية المرفوعة ضده، وأشار المصدر إلى أن تحريات المباحث كشفت أسماء عديدة لمغردين متعاونين مع المتهم المودع بالسجن المركزى، وصدرت تعليمات لهم بالضبط والإحضار لمتهمين بعد ورود تحريات سرية تثبت تورطهم فى زعزعة الأمن وابتزاز مسؤولين لمصالح شخصية، وبالتالى استخدام ساحة «تويتر» لحرب تصفية الحسابات.

ولفت المصدر إلى أن المباحث بالتنسيق مع جهاز أمن الدولة الكويتى، تقوم باستدعاء المغردين قبل إحالتهم إلى النيابة العامة، وفى حال عدم امتثال أى من المطلوبين للأوامر، فإنه يلقى القبض عليهم فى أى مكان يتواجدون به.

وتقول الصحيفة أن هناك توجه لتحويل إدارة الجرائم الإلكترونية الكويتية إلى إدارة عامة فى قطاع المباحث الجنائية، وذلك بهدف مواجهة العمل الكبير والمتزايد فيها على ضوء حداثة قانون الجرائم الإلكترونية.