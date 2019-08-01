اخبار الخليج

ارتفاع حصيلة الحادث الإرهابى بعدن إلى 40 قتيلا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الحادث الإرهابى بعدن إلى 40 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر يمنية بعدن، عن ارتفاع عدد شهداء الهجوم الإرهابى، الذى استهدف معسكر الجلاء فى مدينة الشيخ عثمان عدن اليوم، إلى 40 شهيدا بحسب ما أفادت “العربية” في نبأ عاجل لها صباح اليوم.

ومن بين القتلى فى معسكر الجلاء القائد منير اليافعي أبو اليمامة قائد اللواء الأول دعم وإسناد .

Advertisements

ووقع هجوم إرهابى اليوم بمعسكر الجلاء فى العاصمة عدن، مما تسبب فى استشهاد العميد منير اليافعى قائد اللواء الأول دعم وإسناد بالحزام الأمنى فى عدن، بالإضافة إلى عشرات الشهداء والجرحى.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة الحادث الإرهابى بعدن إلى 40 قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا