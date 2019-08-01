شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الحادث الإرهابى بعدن إلى 40 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر يمنية بعدن، عن ارتفاع عدد شهداء الهجوم الإرهابى، الذى استهدف معسكر الجلاء فى مدينة الشيخ عثمان عدن اليوم، إلى 40 شهيدا بحسب ما أفادت “العربية” في نبأ عاجل لها صباح اليوم.

ومن بين القتلى فى معسكر الجلاء القائد منير اليافعي أبو اليمامة قائد اللواء الأول دعم وإسناد .

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ووقع هجوم إرهابى اليوم بمعسكر الجلاء فى العاصمة عدن، مما تسبب فى استشهاد العميد منير اليافعى قائد اللواء الأول دعم وإسناد بالحزام الأمنى فى عدن، بالإضافة إلى عشرات الشهداء والجرحى.