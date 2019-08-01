الحوثيون: إطلاق صاروخ باليستي متطور باتجاه الدمام السعودية

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى، على هدف عسكري في الدمام السعودية.

جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، نشره على صفحته في "فيسبوك".

وأوضح سريع أن "القوة الصاروخية للجماعة، أطلقت صباح اليوم (الخميس) صاروخا باليستيا متطورا بعيد المدى، باتجاه هدف عسكري هام في العمق السعودي بالدمام".

وأضاف أن الإطلاق جاء في تجربة جديدة وعملية للقوة الصاروخية اليمنية.

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واعتبر أن الاستهداف يأتي ردا على هجمات التحالف العربي وحصاره لليمن.

ودعا كل الشركات الأجنبية والمواطنين إلى الابتعاد الكامل عن الأهداف العسكرية والحيوية، كونها أصبحت أهدافا مشروعة.

ولم يصدر على الفور أي تعليق قبل الجانب السعودي أو التحالف حول الأمر.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في اليمن بمواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.